محمد صلاح ثالثا بقائمة أفضل 10 لاعبين فى أبطال أوروبا قبل انطلاق دور الـ16

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 09:30 مساءً - تواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في قائمة أفضل 10 لاعبين في دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق منافسات دور الـ16 للموسم الحالي 2022-2023 بعد تألق الفرعون اللافت في البطولة القارية العريقة والتي ستشهد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الألماني، وميلان ضد توتنهام.

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح في المرتبة الثالثة بين أفضل اللاعبين في دوري أبطال أوروبا خلال النسخة الحالية خلف كيليان مبابي صاحب الصدارة وبفارق ضئيل عن صاحب المركز الثاني ليونيل ميسي.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق دور الـ16، بعدما سجل 7 أهداف خلال مشوار الريدز في دور المجموعات، متساوياً مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الذي استطاع ان يلحق بالقمة في المباراة الأخيرة للفريق أمام يوفنتوس في دور المجموعات.

وتواجد الدولي المصري في التشكيل المثالي لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في عام 2022 وسط عمالقة اللعبة ليصبح الفرعون على مسافة قريبة من التتويج بلقب هدافي البطولة خلال النسخة الحالية.

ونجح 16 فريقا فى حسم التأهل لمنافسات الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا، بعدما تخطت العديد من الأندية الكبرى في القارة العجوز مرحلة المجموعات.

وصعدت 8 أندية في صدارة المجموعات وهى: نابولى، بورتو، بايرن ميونخ، توتنهام هوتسبير، تشيلسي، ريال مدريد، مانشستر سيتى وبنفيكا، فيما حجزت 8 أندية مقاعدها فى دور الستة عشر بعد تواجدها فى الوصافة وهى: ليفربول، كلوب بروج، إنتر ميلان، آينتراخت فرانكفورت، ميلان، لايبزيج، بوروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان.

يذكر أن لوائح بطولة دوري أبطال أوروبا تنص على ألا يلتقي فريقان من نفس البلد، ولن تشهد أى مواجهات بين فريقين قد سبق أن تقابلا فى مرحلة المجموعات.

أفضل 10 لاعبين في أبطال أوروبا

وتأتي قائمة أفضل 10 لاعبين في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 258 نقطة.

ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان): 217 نقطة.

محمد صلاح (ليفربول): 215 نقطة.

فينسيوس جونيور (ريال مدريد): 198 نقطة

مهدي تيرمي (بورتو): 194 نقطة

دييجو كوستا (بورتو): 194 نقطة

سيمون مونيليه (كلوب بروج): 192

رافا سيلفا (بنفيكا): 185 نقطة

رودريجو (ريال مدريد): 179 نقطة

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 179 نقطة