البابا تواضروس يعزى فى وفاة القس قزمان ناشد بمطاى

جدة - نرمين السيد - ولد الأب المتنيح فى 26 أبريل 1962، وسيم كاهنًا فى 3 فبراير 2007.

وسيوضع جثمانه فى كنيسته لمنح الفرصة لأبنائه ومحبيه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، على أن تبدأ أثناء ذلك صلوات تسبحة نصف الليل يليها القداس الإلهى فى السادسة من صباح غدٍ الأربعاء، تبدأ بعده صلوات التجنيز.

قدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا جوارجيوس أسقف إيبارشية مطاى وتوابعها، ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب المبارك القس قزمان ناشد، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.