وزير الطيران: الارتقاء بالخدمات والعمل بالطاقة الشمسية على رأس أولوياتنا

جدة - نرمين السيد - وهدفت الزيارة للوقوف على ما تم تنفيذه من مشروعات وأعمال تطوير تمت بالمطار تسهم فى تقديم المزيد من التيسيرات لحركة المسافرين بين مبانى الركاب الثلاث ومنع التكدس بمطار القاهرة الدولى، رافقهم خلال الزيارة المحاسب مجدى إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى وذلك تحت رعاية الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى.

وفى هذا السياق أشار الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى إلى أن مطار القاهرة الدولى شهد تنفيذ الكثير من مشروعات التطوير خلال الفترة الماضية وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتقديم أفضل جودة من الخدمات لعملائها وبما يحقق مزيدا من الانسيابية على حركة الركاب بالمطارات المصرية والاستمتاع بتجربة سفر آمنة مزودة بكافة سبل الراحة والرفاهية كون مطار القاهرة الدولى مطارا محورياً وبوابة مصر الأولى وأفريقيا.

وأضاف أن وزارة الطيران لا تدخر جهدا بالاهتمام بملف البيئة والحد من التلوث البيئى وتخفيف الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطيران والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بما يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة ورؤية الدولة المصرية 2030 التى ترمى إلى النهوض بمنظومة الطيران المدنى.

وخلال الجولة أوضح المحاسب مجدى إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى أن ما تم من أعمال تطوير بالمطار جاء فى ضوء مواصلة خطة وزارة الطيران بتطوير الخدمات المقدمة وإظهار الوجه الحضارى والجمالى للمطار أمام القادمين من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن مطار القاهرة شهد تطورا كبيرا حيث تم بدء التشغيل ‏التجريبى لمشروع المشاية الكهربائية بمطار القاهرة فى شهر نوفمبر الماضى تمهيدا للافتتاح والتشغيل الرسمى.. ويبلغ إجمالى طول المشاية الكهربائية 454 متر بطول الكوبرى المعدنى الذى يصل إلى 65 متر وبطول ممر المشاه 308 متر.

ويبلغ طول محطه التجميع 81 (HUB) متر بمساحة 1200 متر وتشمل المشاية منطقتين تجميع الأولى؛ عند الجراج متعدد الطوابق والثانية؛ عند مبنى الركاب 2 هذا بالإضافة إلى 5 أماكن للخدمات موزعة بطول المشاية، بينما تشمل منطقة HUB مساحات تجارية وخدمية وكافتيريات ودورات مياه، كما تم تزويدها بعربات " اخدم نفسك وعربات الجولف كار" تم توريدها خصيصاً لخدمة المشروع كما أن مشروع المشاية مكيف بالكامل لراحة المسافرين ومزود بأحدث الأنظمة التكنولوجية من كاميرات مراقبة وشاشات عرض الرحلات وخدمة الإنترنت وأنظمة الحريق.

ثم أعقبها زيارة لمشروع الجراج متعدد الطوابق والذى تصل طاقته الاستيعابية لأكثر من 2500 سيارة بمساحه للدور 18000 م2 بعدد خمسة طوابق، وعشرة مصاعد تعمل بكامل طاقتها كما تم رفع كفاءة الجراج بتنفيذ أعمال الدهانات وتجميل الأرضيات ورفع كفاءة دورات المياه وتزويد الجراج بأنظمة إضاءة الليد، ونظام التهوية، وشبكة صرف الأمطار، وتحديث نظام توجيه السيارات من خلال ترقيم الأعمدة، وتطوير شبكات وأنظمة إطفاء الحريق، فضلًا عن تزويد الجراج بساحة انتظار أمامية لخدمة ما يقرب من 100 أتوبيس ومينى باص.

كما قامت شركة ميناء القاهرة الجوى بإجراء صيانة شاملة لكافة الطرق وإجراء تعديل لمساراتها المؤدية إلى مبانى الركاب والجراج وتنفيذ طرق ومسارات حديثة مزودة بأحدث أنظمة الإضاءة وتم تجميلها بالأشجار والمسطحات الخضراء، وتم أيضا تزويدها بنظام لصرف مياه الأمطار خلال الموسم الشتوى، فضلا عن إنشاء طبقة من الخرسانة الأسفلتية الساخنة ودهان العلامات الملاحية بدهانات مرورعاكسه.

وتم تركيب مطبات بازلت مزودة بالإضاءة الليد بالإضافة إلى تزويد كافة الطرق باللافتات الإرشادية تعمل بنظام الخلايا الضوئية ومدعمة بأحدث أعمدة الإنارة الليد، وتركيب أحدث كاميرات المراقبة لتأمين أماكن انتظار السيارات وبوابات الدخول والخروج ونقاط التأمين وكذلك رفع كفاءة كافة بوابات تحصيل الرسوم بمطار القاهرة وتزويدها بأحدث أنظمة المحاسبة وقراءة لوحات السيارات وتسجيل بيانات المركبات.

وفى ضوء اهتمام وزارة الطيران بملف البيئة وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق نمو اقتصادى مستدام بقطاع الطيران المدنى، شهد مطار القاهرة الدولى نهاية الشهر الماضى قيام الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بافتتاح مشروع توريد وتركيب محطة طاقة شمسية وشواحن بشكل تشغيلى كامل حيث تم تنفيذ المحطة أعلى الجراج المتعدد الطوابق، والذى يأتى فى إطار الجهود المشتركة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لنشر استخدام المحطات الشمسية الصغيرة على أسطح المنشآت.. وفى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين كل من وزارة الطيران المدنى ممثلة فى شركة ميناء القاهرة الجوى ووزارة البيئة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة المصرى بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP.

وقد تبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 300 كيلووات/ ساعة بإجمالى 465000 كيلوات كهرباء خلال العام وينتج الكيلوات طاقة شمسية ما يقرب من 1550 كيلوات كهرباء خلال العام، بما يحقق ترشيد للنفقات المالية بنسبة تصل لأكثر من 600 ألف جنيه سنويًا، وهى خطوة تعزز من خلالها شركة ميناء القاهرة الجوى اعتمادها بالتوسع فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية كمنهج بيئى مستقبلى.