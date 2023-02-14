رئيس القطاع الدينى بالأوقاف: التراويح ستقام بمساجد صلاة الجمعة ودون مدة محددة وسيُصاحبها دروس دينية توعوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 07:28 مساءً - كشف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل إعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الاستعدادات المبكرة لشهر رمضان؛ لوضع استراتيجية للشهر الكريم.

وقال عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة ببرنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إنه تم وضع خطة منهجية لشهر رمضان؛ حيث سيكون هناك صلاة تراويح في المساجد التي يقام بها صلاة الجمعة، دون مدة محددة؛ حسب رغبة الإمام والمصلين.

وأضاف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، مساء اليوم الثلاثاء، أن صلاة التراويح سيُصاحبها دروس دينية توعوية؛ وهي مستحدثة، كما سيكون هناك خاطرة لصلاة التراويح وصلاة الفجر.

ولفت عبد العزيز، إلى أنه سيكون هناك صلاة تهجد في أكثر من 10 آلاف مسجد على مستوى الجمهورية، وتم السماح بالاعتكاف، كما ستُقام صلاة التراويح في مسجد الحُسين؛ ويؤديها كبار القراء.