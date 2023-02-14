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فيفا يعلن مقاعد القارات في كأس العالم 2025 بمشاركة 32 فريق

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 07:28 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن نظام الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بداية من عام 2025، والذي سيصل عددهم إلى 32 فريقًا.

 

وستقام بطولة كأس العالم للأندية بنفس النظام الحالي بمشاركة 7 أندية في النسختين القادمتين، عامي 2023 و2024 قبل أن تتحول البطولة إلى النظام الجديد في عام 2025.

 

وأقر المكتب التنفيذي أعداد الأندية المشاركة في كل قارة من القارات في بطولة كأس العالم بنظامها الجديد بمشاركة 32 ناديًا بدايةً من عام 2025، والذي سيقام في أمريكا.

 

وجاء تقسيم الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية بحسب القارات كالتالي:

- أوروبا: 12 نادي

 

- أمريكا الجنوبية: 6 أندية

 

- أفريقيا: 4 أندية

 

- آسيا: 4 أندية

 

- أمريكا الشمالية: 4 أندية

 

- أوقيانوسيا: نادي وحيد

 

- البلد المضيف: نادي وحيد

 

كانت المغرب قد إستضافت منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي توج بها ريال مدريد للمرة الخامسة مؤخرًا.

 

وحصد فريق ريال مدريد على لقب بطولة كأس العالم للأندية 2022 للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوز تاريخى على الهلال بنتيجة 5-3 فى المباراة النهائية على ملعب المجمع الرياضي مولاي الأمير عبد الله.

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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