رسميا.. السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 07:28 مساءً - قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إسناد مهمة تنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، فى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر من العام الجارى 2023.

وذكر الاتحاد السعودى لكرة القدم عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الاتحاد الدولي لكرة القدم : السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023".

وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية، ذكرت فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، فإن الإتحاد السعودي ينتظر الموافقة على إستضافة كأس العالم للأندية وذلك في القرار المقرر الإعلان عنه الأسابيع المقبلة.

وأكدت الصحيفة، إن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفاضل بين الملف السعودي وملفات أخرى لإستضافة كأس العالم للأندية.

وأوضحت، إن الإتحاد الدولي، يشترط على الدولة المستضيفة لمونديال الأندية، دففع رسوم تبلغ قيمتها 25 مليون دولار، بالإضافة إلى تحمل تكاليف إقامة الفرق المشاركة والضيوف في المسابقة العالمية.

كانت المغرب قد إستضافت منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي توج بها ريال مدريد للمرة الخامسة مؤخرًا.

وحصد فريق ريال مدريد على لقب بطولة كأس العالم للأندية 2022 للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوز تاريخى على الهلال بنتيجة 5-3 فى المباراة النهائية على ملعب المجمع الرياضي مولاي الأمير عبد الله،