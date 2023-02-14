مكتبة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع المجلس العربى للطفولة (صور)

جدة - نرمين السيد - زار الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود؛ رئيس المجلس العربى للطفولة والتنمية، مكتبة الإسكندرية، من أجل توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس العربى للطفولة والتنمية، ومكتبة الإسكندرية.





وتخلل التوقيع جولة تفقدية لكل أقسام مكتبة الإسكندرية، وأشاد بها كونها صرح ثقافى متميز. وقع الاتفاقية كلاً من الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من المجلس العربى للطفولة والتنمية وكبار المسئولين والدبلوماسيين.

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