عاجل.. وفاة الكاتب الصحفى مرسى عطا الله

جدة - نرمين السيد - توفى الكاتب الصحفى مرسى عطا الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، عن عمر ناهز 80 عامًا.



جدة - نرمين السيد - توفى الكاتب الصحفى مرسى عطا الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، عن عمر ناهز 80 عامًا. وكان للراحل مسيرة كبرى فى بلاط صاحبة الجلالة، وكان قد اشتهر بكتابة مقال يومى فى جريدة الأهرام بعنوان "كل يوم".

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