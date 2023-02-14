«حياة كريمة».. تعليم الغربية: فحص 42 طالبا ضمن قافلة مبادرة «سلامة قلبك»

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ناصر حسن، أن قافلة مبادرة "سلامة قلبك" للكشف على طلاب المدارس وقّعت الكشف الطبى الدقيق على 42 طالبًا من أبناء مدرسة النصر التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الدكتور علاء الغمراوى، استشارى أمراض القلب، رئيس جمعية قلوب أصحاء، مؤسس المبادرة، الذى ألقى ندوة عن العناية بالصحة، والوقاية من أمراض القلب.





وقال وكيل الوزارة، فى بيان، إن ذلك جاء فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وبناء على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، والمحافظ الدكتور طارق رحمى، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، والصحة الجيدة للطلاب، وبالتعاون مع جمعية قلوب أصحاء ومؤسسة ثروت الخيرية لمكافحة أمراض القلب المزمنة. وأضاف وكيل الوزارة أن المبادرة تستهدف القضاء على أمراض القلب بين الأطفال، وتنقسم إلى عدة محاور: أولها الكشف عن أمراض القلب بين الأطفال، والمتابعة الطبية المتخصصة لمن يثبت إصابته، وكل ذلك مجانًا دون أى مقابل مادى بهدف تأسيس أجيال أصحاء من الأطفال.

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