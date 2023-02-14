تحالف العمل الأهلى التنموى.. منظومة لبناء الشباب الموهوب والوطنى

جدة - نرمين السيد - سلط المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية فى دراسة ميدانية له، الضوء على جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وجهود منظمات المجتمع المدنى فى ملف تمكين ورعاية الشباب.





وأكد المركز فى دراسته أن العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يضمن حقوقًا لتمكين الشباب، إضافة إلى التزام الدولة بموجب الدستور المادة 82 برعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية.

وتضمن محور العمل الثانى من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الشباب ولذلك، عمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على مواجهة التحديات التى تواجه مصر فى هذا الملف، من خلال تعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب.

فقام التحالف بتنظيم عدد من الحلقات النقاشية للشباب مع المسؤولين فى الحوار الوطنى؛ لسماع الرؤى ووجهات النظر الخاصة بالسياسات العامة فى الدولة، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات التثقيفية لفتح الآفاق والموضوعات وتعزيز الفكر لدى الشباب.

ويستثمر التحالف الوطنى فى الشباب والنشء المصرى من خلال تعزيز ثقافة التطوع لغرس القيم فى النشء، واحتواء كافة طاقاتهم فى مكانها الصحيح، والاستماع لآرائهم ووجهات نظرهم ومقترحاتهم؛ فى محاولة لتعزيز الثقة فى وطنهم، وتجنب تحول هذه الطاقات فى مكان غير صحيح.

قاعدة عريضة من المتطوعين

جدير بالذكر أنَّ التحالف الوطنى لديه قاعدة عريضة من المتطوعين وصلت فى 2022 إلى أكثر 251 ألف متطوع بمتوسط 3 ساعات تطوعية أسبوعيًا، ويوجد 76 ألف متطوع منتظم و14 ألفا من قادة التطوع وهم شباب يستطيعون حشد شباب آخرين للتطوع. وهذا العدد الهائل من الشباب المتطوع داخل أنشطة التحالف يشكل قوة كبيرة، خاصة مع وجود قاعدة بيانات لهؤلاء المتطوعين والتى تساعد فى توظيف إمكانياتهم وخبراتهم وقدراتهم بشكل أكثر احترافية، فهم متطوعون فى الفترة الحالية ولكن مستقبلًا ستسهم هذه القاعدة بصورة كبيرة فى توظيفهم فى الأماكن التى يستحقوها والتى يستطيعون من خلالها رفع مستوى إنتاجيتهم.

وتعمل الدولة المصرية من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات وإطلاق المبادرات على ضمان حقوق المواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتكوين بوتقة واحدة تضم حقوق كافة فئات المجتمع من مرأة وطفل وشباب وكبار سن وذوى همم وغيرهم؛ لأن بناء الجمهورية الجديدة يستند فى الأساس إلى النهج التشاركى الذى يعزز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى.

وينظم التحالف الوطنى عمله من خلال توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى تحت مظلة واحدة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان وتضافر مؤثر للجهود بما يحد من ازدواجية المعايير، وتداخل المهام.