أسباب نشأة التحالف الوطنى.. أهداف ورؤى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتؤمن الدولة المصرية بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى كفاعل أساسى ورئيس فى العملية التنموية التى تشهدها مصر حاليًا لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصرى، وعليه جرى إطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى مارس 2022 لتنظيم عمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى داخل إطار من الحوكمة والاستدامة وبشكل عادل يضمن كفاءة للتوزيع.





ويوضح الإنفوجراف التالى أسباب نشأة التحالف الوطنى:

ومثلت فكرة توحيد الجهود حاجة ملحة وضرورية خاصةً فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، والتى أثرت سلبًا على العديد من القطاعات وبصورة خاصة قطاع الغذاء، لذا فى هذه الورقة، تمّ التركيز على التحالف الوطنى وظروف نشأته، وأيضًا الدور الرئيس الذى يلعبه التحالف الوطنى وجدواه فى تعزيز ودعم حقوق المواطن، مرورًا بكل المشاريع والمبادرات التى ينفذها التحالف.

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