وزير الداخلية يستقبل مسئول الأمن القومي بجمهورية غانا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 05:30 مساءً - استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، ألبرت كان داباه وزير الأمن القومي لجمهورية غانا، والوفد المُرافق لسيادته خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن في البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، كما صرح بأن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، مُؤكداً اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى، و تعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين فى مجال مُكافحة الإرهاب، مُشيداً بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التي شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة وتطلعه للاستفادة منها فى صقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية بدولة غانا فى مختلف المجالات التدريبية.

ومن جانبه أعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الأمن القومي لجمهورية غانا للقاهرة ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة غانا فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط البلدين ، مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وترحيبه بتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك ، وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.