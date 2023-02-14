القوات المسلحة تنظم حفل تكريم لأسر شهداء حرس الحدود المصرية والسودانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 05:29 مساءً - فى إطار التواصل والدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لزيادة أواصر التعاون العسكرى مع الأشقاء الأفارقة فى العديد من المجالات ، نظمت قوات حرس الحدود بالتعاون مع الجمعية السودانية إحتفالية تكريم أسر وأبناء الشهداء وقدامى المحاربين التابعين لقوات حرس الحدود المصرية والسودانية .

وألقى القائم بأعمال السفارة السودانية بمصر كلمة وجه خلالها الشكر إلى قوات حرس الحدود المصرية لحرصها على تنظيم مثل تلك الإحتفالات مشيراً إلى أن العلاقات المصرية والسودانية تتميز بخصوصية حيث أن الماضى والحاضر والمستقبل مشترك بين البلدين .

وألقى اللواء أح / عماد يمانى قائد قوات حرس الحدود كلمة نقل خلالها تحيات وتقديرالفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إقامة مثل هذه الإحتفالية حيث أنها تعبر عن متانة العلاقات المصرية السودانية .

وإختتمت المراسم بتكريم عدد من أسر وأبناء الشهداء وقدامى المحاربين التابعين لقوات حرس الحدود لكلا الجانبين .

حضر الإحتفالية القائم بأعمال السفارة السودانية بمصر وأعضاء السفارة السودانية والجمعية السودانية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية .