المستشفى الجوى التخصصى تحصل على شهادة التسجيل من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 05:29 مساءً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية لتقديم الخدمة الطبية المتميزة بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية فى التخصصات الطبية المختلفة ، حصلت المستشفى الجوى التخصصى على شهادة التسجيل من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية " GAHAR " كمنشأة صحية تتبع كافة المعايير والإشتراطات الصحية لسلامة وصحة المرضى وذلك بعد قدرتها على تحقيق كافة الضوابط والإجراءات المطلوبة للحصول على ذلك الإعتماد المرموق للمنشآت الطبية المتطورة لتصبح بذلك المستشفى الجوى التخصصى بالتجمع الخامس من المنشآت الصحية الرائدة فى تقديم خدمة طبية تضاهى المنشآت الطبية العالمية .

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية "GAHAR" هى الجهة المنوطة بإصدار المعايير التى تمكن من تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشـآت الصحية المختلفة طبقاً لمعايير الجودة وسلامة المريض ، حيث تم إعداد هذه المعايير بواسطة خبراء فى مجال جودة الرعاية الصحية وروعى أن تكون متواكبة مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمرضى .