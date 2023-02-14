بالأرقام.. كيف واجه الاقتصاد المصرى الأزمات؟ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - الإنفوجراف التالى يوضح كيف واجهت الدولة تلك التحديات.

ونجح الاقتصاد المصرى فى الصمود أمام أزمة كورونا وما تبعها من الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية والمصرفية العالمية مثل البنك الدولى وصندوق النقد ووكالة فيتش وستاندر آند بورز، وغيرها من المؤسسات. واستطاع الاقتصاد المصرى أن يكون أكثر مرونة فى مواجهة الأزمات منذ اتخاذ الإجراءات الاقتصادية التى بدأت فى تنفيذها الدولة المصرية منذ عام 2016، لتؤتى ثمارها بعد ذلك، كما ساهم حجم المشروعات القومية الكبرى فى توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة والتضخم.

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