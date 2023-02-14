مركز معلومات مجلس الوزراء يناقش أزمة سلاسل الإمداد العالمية

جدة - نرمين السيد - عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ورشة العمل الرابعة للخبراء لمناقشة موضوع "اتجاهات سلاسل التوريد فى مصر فى ظل الأوضاع والمخاطر الاقتصادية العالمية خلال عامى 2023 و2024".







وتأتى هذه الورش فى ضوء اهتمام الدولة بصياغة السياسات الملائمة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة المخاطر التى يمر بها الاقتصاد العالمى والتى شهدت تناميًا واضحًا خلال السنوات الأخيرة فى ظل الأزمات الاقتصادية المركبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى بداية من أزمة جائحة كوفيد-19 وما نتج عنها من أزمات فى سلاسل التوريد العالمية، وصولا إلى الأزمة الروسية-الأوكرانية، وما أسفرت عنه من أزمات فى الغذاء والطاقة.

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