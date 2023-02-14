التحالف الوطنى.. إصلاحات فى طريق المساواة وحقوق المرأة

جدة - نرمين السيد - ملف تعزيز حقوق المرأة أحد أهم ملفات التي يولى التحالف الوطنى للعمل الأهلى الاهتمام بها، ويعد ترجمة حقيقة وواقعية لإيمان الدولة المصرية بدور المرأة الرئيسى والأساسى في المجتمع، فمصر من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.





خدمات وحملات لخدمة المرأة

ولقد قام التحالف بتدشين مقر لتقديم الخدمات وجمع التبرعات وذلك فى يونيو 2022، وعمل على تنظيم حملات للكشف المبكر عن سرطان الثدى وإجراء عدد من الجراحات كلها بالمجان، بالإضافة إلى ندوات نشر الوعى، وإطلاق حملة بعنوان "نسمعك ندعمك" وتمثل هدفها فى تقديم الدعم النفسى للسيدات اللاتى يتعرضن لأزمات نفسية، فى محاولة لتغيير ثقافة المجتمع نحو وصمة المشكلات النفسية، مع مراعاة كل وسائل الاحترام والتأمين، إلى جانب دعم التحالف لبروتكول مشروع تغذية المرأة المعيلة لتوفير الغذاء الصحى المتوازن، وأيضا إطلاق برامج توعوية من خلال عقد جلسات وندوات للمرأة المعيلة.

قاعدة بيانات حقيقية

وتتسم كافة المبادرات التى يقوم بها التحالف لدعم وتمكين المرأة بالاختلاف والتميز، حيث اعتمدت على قاعدة بيانات حقيقية وفرتها منظمات المجتمع المدنى العضو بالتحالف، فمن المرات القليلة التى نلحظ فيها صب الاهتمام بصورة مباشرة للمرأة المعيلة والنساء ذوى الهمم، إضافة إلى دعم الجانب النفسى للمرأة من خلال مبادرة "نسمعك ندعمك" والتى تعد من أهم المبادرات التى تدعم وتعزز صحة المرأة وذلك نظرًا لما تعانيه السيدات فى واقعها اليومى من أزمات وضغوط نفسية.

شريك أساس فى العملية التنموية

وأكد المجلس القومى للمرأة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2021 أن 5 ملايين و600 ألف سيدة تتعرضن للعنف بكافة أنواعه، فهذه المبادرات خطوة حقيقية لتقليل العنف الموجه للسيدات ودعم وتعزيز مكانتها فى المجتمع بوصفها شريك أساس فى العملية التنموية التى تقودها الدولة.

استراتيجية الجمهورية الجديدة

وتعمل الدولة المصرية من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات وإطلاق المبادرات على ضمان حقوق المواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتكوين بوتقة واحدة تضم حقوق كافة فئات المجتمع من مرأة وطفل وشباب وكبار سن وذوى همم وغيرهم، لأن بناء الجمهورية الجديدة يستند فى الأساس إلى النهج التشاركى الذى يعزز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى.

توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى

ومن هذا المنطلق فإن التحالف الوطنى ينظم عمله من خلال توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى تحت مظلة واحدة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان وتضافر مؤثر للجهود بما يحد من ازدواجية المعايير، وتداخل المهام. ويقترح فى هذا الإطار أن يعمل التحالف على توسيع نطاق مبادراته لتشمل قطاعات إضافية، فضلًا عن تطوير الهيكل الإدارى للتحالف الوطنى ليشتمل على لجان تكون فيها كل لجنة مسؤولة عن ملف ما، إلى جانب أن يكون للتحالف مقرات فى المحافظات لتسهيل عمله داخلها.