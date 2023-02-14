مبادرات ودعم.. أيدى التحالف الوطنى تمتد إلى التعليم والصحة

جدة - نرمين السيد - وأكد التحالف الوطنى فى وقت سابق، إيمانه بأن التعليم أحد حقوق الإنسان، مع إعلان استمرار إطلاق المبادرات المتعلقة بالتعليم بمختلف أنواعها.

ونجحت المؤسسات الشريكة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، فى تقديم خدمات صحية مختلفة لملايين المواطنين والأسر، والتى تكلفت مليارات الجنيهات.

جهود دعم الصحة

وجاءت الخطوات التى قام بها التحالف الوطنى فى مجال الصحة والخدمات الاجتماعية حقيقية، وضمنت وصول الخدمات الطبية لمستحقيها؛ فانطلاقا من تصديق مصر على العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذى تقتضى المادة 12 منه بأن "لكل مواطن الحق فى مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة له ولأسرته ويشمل هذا المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية".

إضافة إلى المادة 18 من الدستور المصرى والتى تنص على أنه "لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة"، إضافة إلى محور العمل الثانى من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن ضمنها حق المواطن فى الصحة.

وقام التحالف الوطنى بتنفيذ ورش لتدريب الأطباء المصريين من مختلف جامعات مصر على أيدى خبراء أجانب، وتنظيم بروتوكولات للتعاون بين العديد من المستشفيات والجامعات المصرية وعدد من الدول المحيطة العربية والإفريقية فى مجال نقل الخبرة الطبية والتعاون فى مجال رفع الكفاءة الطبية، إضافة إلى انتشار القوافل الطبية التى تقدم الاستشارات الطبية وتصرف الأدوية اللازمة للمواطنين الأكثر احتياجا، إلى جانب مبادرات خاصة بعلاج أمراض العيون وتقديم اللازم للمرضى.

خطة عمل مميزة

وأيضا قيام عدد من المستشفيات لعلاج الأورام السرطانية، ومبادرة رفع كفاءة المستشفيات الحكومية فى عدد من المحافظات، وحملات تأهيل المنازل، وسكن كريم لرفع كفاءة المنازل، إضافة إلى حمالات كساء الملابس بالتوازى مع موسم الشتاء لمواجهة البرد، وتقديم الدعم الشهرى لعدد كبير من الأسر الأكثر احتياجا بصورة منتظمة، وأيضا التأمين الغذائى فى عدد من المحافظات وتقديم الوجبات الغذائية للمواطنين، هذا إلى جانب تحقيق الأمن الغذائى على مدى أطول من خلال استزراع عدد من الأراضى الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية المهمة من خلال مبادرة "ازرع" فى نوفمبر 2022.

وجاءت خطة عمل التحالف الوطنى فى مجال الصحة مميزة ومختلفة وحاولت التقليل من التحديات التى تواجه دعم حقوق الإنسان فى الصحة كما ورد بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فلقد سعى التحالف إلى تغطية الخدمات الطبية لقطاع أكبر من المناطق الأشد احتياجا، والعمل على رفع جودة المرافق والخدمات الطبية، ومحاولة تعزيز الوعى العام بالصحة النفسية وتدعيم المشاركة المجتمعية.

ضمان حق التعليم

وفى مجال التعليم يعمل التحالف الوطنى على ضمان حق المواطن فى الحصول على التعليم وذلك فى ظل الظروف الحالية وفقا للمادة 13 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من المواثيق الدولية والإقليمية التى تضمن حقوق المواطن فى الحصول على التعليم، وأيضا وفقا للمادة 19 من الدستور المصرى تلتزم الدولة المصرية بأن تكفل الحق فى التعليم لكل مواطن والذى يعد إلزاميا حتى المرحلة الثانوية.

وكفلت الدولة مجانية التعليم بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، إضافة إلى محور العمل الثانى من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتى تتضمن الحق فى التعليم والتى تواجهه بعض التحديات التى عمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على تقليلها والقضاء عليها من خلال تعزيز البنية التحتية والتكنولوجية فى عدد كبير من المدارس، وإطلاق المبادرات التى تهدف للقضاء على الأمية وغيرها، وتوفير المستلزمات المدرسية مجانا لعدد من الأسر الأكثر احتياجا لضمان بقائهم فى المراحل التعليمية وتقليل نسب التسرب من التعليم.