قمة الحكومات.. وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع رئيس مستشفيات «برجيل»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش مرافقة وزير الصحة والسكان، للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ضمن وفد رفيع المستوى، لحضور فعاليات "القمة العالمية للحكومات" التى تعقد فى إمارة دبى، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تضمن اللقاء بحث سبل التعاون بين الطرفين، والفرص الاستثمارية الواعدة فى القطاع الصحى المصرى، بما يساهم فى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ودعا وزير الصحة، ممثلى مجموعة مستشفيات الـ"برجيل" لزيارة المنشآت الصحية فى مصر، والاطلاع على مستوى التطور الذى تشهده المنظومة الصحية، والتجارب الناجحة فى فى القطاع الصحى المصرى.