المطارات المصرية تحتفل بالفلانتين (صور)

جدة - نرمين السيد - حرصت فرق العلاقات العامة بالمطارات المصرية، وعلى رأسها مطار القاهرة الدولى على إبراز مظاهر ‏الاحتفال بعيد الحب، باستقبال الركاب بالورود وتقديم بعض الهدايا الرمزية وتزيين جنبات المطارات ‏بالمظاهر الدالة على هذه المناسبة، وسط أجواء يسودها البهجة والمشاعر الدافئة، متمنين لمصر أرض ‏التاريخ والسلام كل تقدم وازدهار.





جاء ذلك فى إطار رؤية وزارة الطيران المدنى وتوجيهات الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدنى، ومتابعة ‏المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بضرورة مشاركة ‏المسافرين عبر المطارات المصرية مختلف المناسبات الاجتماعية، إبراز الدور الاجتماعى للمطارات. جدير بالذكر أن مطار القاهرة والمطارات المصرية تشهد مؤخرا مشروعات تطوير واسعة بمختلف ‏المستويات بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للركاب وتسهيل إنهاء الإجراءات فى السفر والوصول ‏بالتوزازى مع التوسع فى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية رأسيا بإنشاء مطارات جديدة مثل ‏مطارات سفنكس والعاصمة وبرنيس، وأفقيا مثل مشروعات التطوير بمنظومة سيور الحقائب ومشروع ‏المشاية الكهربائية لربط مبانى الركاب 2 و3 بالجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة، وتطوير مبانى ‏الركاب بمطارات شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب وسانت كاترين.‏

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