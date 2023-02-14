شوبير يصرح عن أول صفقات الأهلي الصيفية

صرح الإعلامي أحمد شوبير، عن أول صفقات الأهلي الصيفية، خلال برنامجه الإذاعي المُذاع عبر قناة «أون تايم سبورت».
وقال الإعلامي: أن النادي الأهلي يسعى لضم المهاجم “جاسكون موليكا” الكونغولي، خلال انتقالات الصيف المقبل.
وأخبر: أن الأهلي حاول ضم اللاعب وخاض مفاوضات كثيرة مع باشكيتاش التركي، وتوصلوا لرقم 4 ملايين دولار يحتاجها ناديه للتعاقد مع مهاجمهم الكونغولي.
وأكد شوبير: أن جماهير القلعة الحمراء، طالبت الفترة الماضية بضرورة التعاقد مع مهاجم يقود الفريق في الخط الأمامي، وأن الأهلي ينقصة لاعب رأس حربة يجيد التصرف مع الكرات الصعبة.
وتبين أن الأهلي خلال مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بلا أنياب حقيقية في الخط الأمامي للفريق، وظهرت أن الأحمر يحتاج إلى مهاجم قوي لتسجيل الفرص الممكنة.
كما طالب المدير الفني للأهلي مارسيل كولر، بضرورة تحري السرعة في التعاقد مع مهاجم.
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