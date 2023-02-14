الهلال السوداني يجري استعداداته لخوض مباراة الأهلي القادمة السبت 18 فبراير

أعلنت بعض الصحف السودانية، أن نادي الهلال السعودي يجري استعداداته لخوض مباراة الأهلي القادمة، والتي من المقرر لها يوم السبت المقبل 18 فبراير 2023.

ووصل الهلال السوداني إلى الخرطوم اليوم، وبدأ بالبفعل الاستعدادات الخاصبة بالفريق لمواجهة نظيره الأهلي المصري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا بدور المجموعات.

وأعطي فلوران ابينجي المدير الفني للهلال السوداني فترة راحة يوم أمس، ليبدأ الجهاز الفني ومعاونيه بفتح ملف مباراة الأهلي والهلال السوداني القادمة.

وسيبدأ الفريق، بإجراء أول مران له عصر اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 بحضور مدرب النادي.

وصرحت صحيفة سودانية تسمى “كفرووتر” أن فلوران ابينجي مدرب الهلال السوداني، يسجري اليوم أول تدريب للفريق على تنفيذ الخطة التي سيواجه بها النادي الأهلي، وسيقوم بدراسة نقاط الضعف والقوة بالأهلي، لمحاولة الفوز وحصد الثلاث نقاط.

كما ظهر لاعب الهلال السوداني “طاهر الطاهر” في لفته حماسية للغاية، يحث فيها جماهير فريقه لتشجيعهم ضد الأهلي المصري.

وأشارت الصحيفة إلى ما سيبذله فلوران المدير الفني للهلال، من أجل إصلاح ومعالجة الأخطاء والقصور الموجودة بين صفوف الفريق، للوصول إلى اللقاء القادم أمام الأهلي دون أخطاء.

كما أعلنت فلوران ابينجي التحدي الكبير بينه وبين الأحمر، وقال أنه لا يسعى إلا للفوز.

وجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي اختار الحكم بيدا داهاني الموريتاني، ليكون حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني المقبلة.

يتربع فريق صن داونز على صدارة المجموعة الثانية برصيد 3نقاط، والتي تضم الهلال السوداني والأهلي المصري والقطن الكاميروني.