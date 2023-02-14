محمد فاروق: الأهلي يفرض غرامة مالية على “أفشة” تقدر بـ200 ألف جنيه

صرح مصدر داخل النادي الأهلي، أن الأهلي يقرر فرض غرامة مالية على “أفشة” تقدر بـ200 ألف جنيه مصري.

وقال الإعلامي محمد فاروق: إن الأهلي قد فرض على لاعب خط وسط النادي الأهلي محمد مجدي قفشة بعض العقوبات هو وبعض اللاعبين، وذلك بسبب الظهور على منصات التواصل الاجتماعي بدون معرفة الجهاز الفني المعاون.

وأخبر محمد فاروق مقدم برنامج «البريمو» على شاشة وقناة «تن»، أن نجم الأهلي “أفشة” هو أحد اللاعبين الذين تعرضوا للعقوبة من النادي، نظراً لظهوره في حلقة بث مباشر أثناء تواجده في أحد الحفلات.

وتم هذا الحدث أثناء مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي استضافتها المغرب.

وصرح أيضاً: احتمالية عدم تقاضي بعض اللاعبين لجزء من الحوافز الخاصة بهم، جراء التقصير الذي صدر منهم أثناء مونديال كأس العالم للأندية 2023 في المغرب.