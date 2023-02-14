صرح مصدر داخل النادي الأهلي، أن الأهلي يقرر فرض غرامة مالية على “أفشة” تقدر بـ200 ألف جنيه مصري.
وقال الإعلامي محمد فاروق: إن الأهلي قد فرض على لاعب خط وسط النادي الأهلي محمد مجدي قفشة بعض العقوبات هو وبعض اللاعبين، وذلك بسبب الظهور على منصات التواصل الاجتماعي بدون معرفة الجهاز الفني المعاون.
وأخبر محمد فاروق مقدم برنامج «البريمو» على شاشة وقناة «تن»، أن نجم الأهلي “أفشة” هو أحد اللاعبين الذين تعرضوا للعقوبة من النادي، نظراً لظهوره في حلقة بث مباشر أثناء تواجده في أحد الحفلات.
وتم هذا الحدث أثناء مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي استضافتها المغرب.
وصرح أيضاً: احتمالية عدم تقاضي بعض اللاعبين لجزء من الحوافز الخاصة بهم، جراء التقصير الذي صدر منهم أثناء مونديال كأس العالم للأندية 2023 في المغرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد فاروق: الأهلي يفرض غرامة مالية على “أفشة” تقدر بـ200 ألف جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع زووم وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.