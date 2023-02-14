موعد مباراة الأهلي والزمالك في كرة الطائرة اليوم.. نهائي السوبر المصري

نتعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في نهائي كأس السوبر المصري للطائرة اليوم،حيث يخوض النادي الأهلي مواجهة قوية وصعبة أمام نظيره نادي الزمالك ضمن فعاليات نهائي سوبر مصر للطائرة، ويلتقي الفريقان على ملعب هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

استطاع الأهلي التأهلل لدور النهائي ببطولة كأس السوبر المصري للطائرة على حساب نظيره نادي طلائع الجيش،حيث حقق انتصار وخرج بنتيجة 0/3، خلال ثلاثة أشواط نظيفة.

بينما حقق نادي الزمالك انتصار جديد في مباراة أمس على نادي الإسماعيلي في مباراة نصف النهائي، ليضرب موعداً مع النادي الأهلي في النهائي.

موعد مباراة الاهلي والزمالك في كأس السوبر للطائرة

يلتقي الأهلي ضد الزمالك في لقاء قوي لكرة الطائرة، اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، للمنافسة على بطل السوبر المصري للطائرة، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت السعودية، ويستضيف ملعب استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وجدير بالذكر أن مباراة الاهلي والزمالك الماضية في كرة الطائرة خرجت بنتيجة 0/3 للأهلي على حساب الزمالك.

ويستعد الفريقان لخوض البطولة القادمة لكرة الطائرة، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي على ملعبه، والتي ستقام خلال الشهر الجاري.

وتُعد قناة أون تايم سبورت الرياضية هي أحد وأهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي سوبر مصر لكرة الطائرة