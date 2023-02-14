وزير التنمية المحلية يتلقي تقريراً من غرفة عمليات الوزارة عن جهود المحافظات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 04:27 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأن تكون المحافظات على أهبة الاستعداد في التعامل مع موجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد وانتشار الفرق الخاصة والمعدات للتدخل الفورى حال سقوط الأمطار والسيول.

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية منذ دقائق تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالوزارة بشأن الإجراءات التى تقوم بها محافظات مطروح وكفر الشيخ ودمياط و بورسعيد و الدقهلية و الغربية للتعامل مع الأمطار التى تعرضت لها مشيراً الى سقوط امطار خفيفة الى متوسطة على بعض مدن و مراكز أحياء المحافظات المشار إليها ، و التى تقوم بدورها بشفط مياه الأمطار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، و الحالة العامة مستقرة مع وجود نشاط للرياح ، و لم يتم رصد أى معوقات بالطرق أو المرافق العامة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، وغرف عمليات المحافظات وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، واستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار ومتابعة درجة استعداد المحافظات مع موجة الطقس السيىء ، مشدداً على التأكد من انتشار الشفاطات بالمحاور الرئيسية والفرعية بالمحافظات لضمان التعامل مع المستجدات أول بأول ولتذليل أى معوقات تحول دون الإسراع بشفط تجمعات مياه الأمطار ، و سرعة عودة الأمور لطبيعتها.