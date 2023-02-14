المستشفى الجوى التخصصى تحصل على شهادة التسجيل من هيئة «GAHAR»

جدة - نرمين السيد - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية؛ لتقديم الخدمة الطبية المتميزة بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية فى التخصصات الطبية المختلفة. وذلك بعد قدرتها على تحقيق كافة الضوابط والإجراءات المطلوبة للحصول على ذلك الاعتماد المرموق للمنشآت الطبية المتطورة لتصبح بذلك المستشفى الجوى التخصصى بالتجمع الخامس من المنشآت الصحية الرائدة فى تقديم خدمة طبية تضاهى المنشآت الطبية العالمية. جدير بالذكر أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR" هى الجهة المنوطة بإصدار المعايير التى تمكن من تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت الصحية المختلفة طبقاً لمعايير الجودة وسلامة المريض، حيث تم إعداد هذه المعايير بواسطة خبراء فى مجال جودة الرعاية الصحية وروعى أن تكون متواكبة مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمرضى.

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