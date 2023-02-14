وزير الشباب والرياضة يتابع موهوبي مشروع ستارز أوف إيجبيت في يومهم الأول بإسبانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 03:30 مساءً - تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، موهوبي مشروع ستارز أوف إيجبيت لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى كرة القدم ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، في يومهم الأول بإسبانيا، لخوض اختبارات التجارب كأفضل موهوبين تم انتقائهم واختيارهم من قبل المختصين بالبرنامج.

شهد اليوم الأول للثنائي عبدالله عيد وكاراس عشري في إسبانيا "موهوبي مشروع ستارز أوف إيجبيت"، تدريبات صباحية خفيفة، تبعها تدريبات مسائية مكثفة مع عناصر فريق ألكوبينداس 2010 صاحب المركز الثالث بعد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، بحضور عمرو مهنا الرئيس التنفيذي للمشروع القومي للموهوبين لكرة القدم "ستارز أوف يجبيت".

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلي أن المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم، يأتي في إطار مشروعات تطوير الرياضة المصرية، وتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتطوير الشامل من خلال الالتقاء بالمواهب المصرية في كافة الفروع والمحافظات.

لفت صبحى إلى برامج الدعم والرعاية التي تنفذها الوزارة لاكتشاف ورعاية اللاعبين الموهوبين وضمهم في حضانات تدريبية للتأهيل وصقل المهارات، وتقديمهم للأندية الرياضية كلاعبين واعدين يمثلون نواه للمنتخبات الوطنية فى مختلف الألعاب، مشيرًا إلي الدور القومي الذي تقوم به الوزارة في اكتشاف المواهب من خلال فكر علمي وتطبيقي، ورؤية كبيرة لاكتشاف المزيد من الموهوبين وزيادة عدد المحترفين المصريين>