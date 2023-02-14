رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمبادرة «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الاساسية، والمهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات لشؤون البنية التحتية، واللواء أحمد العزازى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء أشرف حسنى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط، والمهندس أحمد محمود، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية، والمكتب الاستشارى المختص بمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة.

وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى المتابعة الدورية التى توليها الحكومة، للموقف التنفيذى للمشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يسهم فى سرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية التى يستفيد بها سكان هذه القرى.

ولفت السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة والمتضمنة لـ 1477 قرية، ونسب تقدم الأعمال بتلك المشروعات، والموقف التنفيذى لأعمال المرافق فى عدة قطاعات والتى من بينها: "قطاع الصرف الصحى، وقطاع مياه الشرب، وكذا الموقف التنفيذى لأعمال المنشآت فى عدة جهات من ضمنها المجمعات الحكومية، والمجمعات الزراعية، والمستشفيات، والوحدات الصحية، وكبارى الرى، ووحدات الإسعاف، ومراكز الشباب والرياضة، ووحدات التضامن الاجتماعى" وغيرها.

ولفت سعد إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى موقف مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومستهدفات أعمال وزارة الاتصالات فى المرحلة الأولى من المبادرة، واستعراض الموقف التنفيذى لشبكة الألياف الضوئية لخدمة المبانى السكنية والحكومية، وكذا الموقف التنفيذى لمحطات المحمول، لإتاحة خدمات الاتصالات المحمولة بمستوى جودة قياسى بمختلف المناطق المأهولة بالسكان، بالإضافة إلى الموقف التنفيذى لنسب انجاز الهيئة القومية للبريد وإتاحة الخدمات البريدية المتطورة والشاملة، وذلك فى إطار العمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات التى تسهم فى توفير مختلف الخدمات.