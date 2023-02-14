تطعيم 560 ألف مواطن ضد كورونا فى المنيا

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وذلك ضمن خطة الدولة لاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا ورفع نسبة التطعيم ضده، وحماية الفرد والمجتمع من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة أسفرت عن تطعيم 560 ألفا و148 مواطنا، مؤكدا على استمرار حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، والتى انطلقت من الأحد 29 من يناير الماضى، مناشدا ً جميع فئات المواطنين بسرعة تلقى التطعيمات ضد فيروس كورونا.
كما أشار إلى تكاتف الجهود من وزارة الصحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع مديرية الصحة، للوصول للفئات المستهدفة من الحملة، ولتحقيق الأهداف المرجوة منها.
ومن جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائى، أن الحملة تتم بمشاركة 600 فريق طبى ثابت بالمستشفيات، ومكاتب الصحة، والمراكز الطبية، ومتحرك بالعيادات المتنقلة بدور العبادة، وأماكن التجمعات، والنوادى، ومراكز الشباب، والمدارس، والجامعات، والهيئات الحكومية، بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا على توافر جميع اللقاحات.
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