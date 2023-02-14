الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارته للإمارات

جدة - نرمين السيد - عاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، للمشاركة كضيف شرف فى القمة العالمية للحكومات بدبى.





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