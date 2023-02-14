البابا تواضروس يستأنف عقد اجتماع الأربعاء.. غدا

جدة - نرمين السيد - يقام الاجتماع فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
ومن المقرر أن يستضيف الاجتماع غدًا، اليوم الأول من "أسبوع الصلاة" الذى ينظمه مجلس كنائس مصر.
كان قداسة البابا قد أعلن فى الأربعاء الأخير من عام 2022، يوم 28 ديسمبر الماضى عن توقف الاجتماع حتى يوم 15 فبراير.
وقال قداسته: "اجتماعنا سيتوقف حتى يوم 15 فبراير، على اعتبار أن الفترة القادمة كلها أعياد الميلاد والختان والغطاس وعرس قانا الجليل، والقديس الأنبا أنطونيوس والقديس الأنبا بولا، وصوم يونان وفصح يونان، بمعنى أنها فترة كلها أعياد".
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