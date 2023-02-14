الأعلى للإعلام: إيقاف صفحات على مواقع التواصل تبث منشورات تؤجج التعصب والكراهية بالمجال الرياضي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 02:26 مساءً - في إطار قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمتابعة وسائل الإعلام المختلفة، وما تم رصده من إدارات الرصد المختصة بالمجلس الأعلى.. فقد تلاحظ للمجلس التزام معظم وسائل الإعلام والصحف بالضوابط والمعايير المقررة من المجلس بموجب قانونه.

وفقا لبيان المجلس فإنه «تبين من واقع الرصد اليومي المشار إليه وبعض الشكاوى التي وردت إلى المجلس وجود عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي ذات المتابعة الكثيفة تقوم ببث ونشر بعض المنشورات من شأنها أن تؤدي إلى تأجيج روح التعصب والتميز بين المواطنين في المجال الرياضي، وتتضمن إساءة وسباً وقذفاً في حق المؤسسات والجماهير والأفراد، بما يحض على العنف والكراهية وما يخالف القانون».

وبناءً على ما تقدم، فإن المجلس الأعلى يقوم حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وقف هذه الصفحات وحجبها، وإبلاغ النيابة العامة عن الوقائع التي تتضمن جرائم جنائية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في شأنها.