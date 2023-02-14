هيئة الدواء المصرية تشارك في مؤتمر جمعية المعلومات الدوائية الدولية بالرياض

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 02:25 مساءً - شارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، يرافقه مجموعة من قيادات الهيئة، في مؤتمر جمعية المعلومات الدوائية " النسخة الشرق أوسطية"، والذي يعقد بالعاصمة السعودية الرياض وذلك بحضور سيادة السفير، أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية.

واستعرض الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة أثناء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الجهود التي بذلتها مصر من أجل تعزيز وصول الدواء لمستحقيه، وضمان توافر المستحضرات الطبية في ظل الأزمة العالمية؛ وهو ما ساهم في الحفاظ على النظام الصحي المصري، وصموده أمام تلك التحديات، واستعرض كذلك الرؤية الاستراتيجية للهيئة في ظل الجمهورية الجديدة، ورؤية مصر ٢٠٣٠.

جدير بالذكر أنه تم تناول عدة موضوعات مهمة خلال جلسات المؤتمر، منها تقييم التكنولوجيا الصحية الدوائية، ووضع أولويات لتصميمها وتطبيقها، وعملية التحول الرقمي، ومراقبة وضمان جودة المستحضرات أثناء عملية التصنيع.

ترجع أهمية المؤتمر إلى أنه يعد بمثابة المنصة المشتركة للنهوض بقطاع المستحضرات الدوائية الإقليمية، فمنذ تأسيسه عام ١٩٩٦ قدم العديد من المبادرات الناجحة في منطقة الشرق الأوسط، ومناقشة التحديات العالمية والمحلية التي تواجه السلطات الصحية والمصنعين في المجال الدوائي.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على المساهمة وتبادل الخبرات في العديد من المجالات المرتبطة بمجالات عمل الهيئة، والتعاون مع الدول العربية والإقليمية في مجال المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية.