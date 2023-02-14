وزير النقل يستقبل سفير جنوب إفريقيا لدي القاهرة ووفد برلماني من مقاطعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 02:25 مساءً - ‏استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اليوم السيد / تشيكي جوزيف ماشيمباي سفير جنوب إفريقيا لدي القاهرة ووفد برلماني من مقاطعة كوازولو ناتال وذلك لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة .

‏في بداية اللقاء اكد وزير النقل ان مصر دائما ترحب بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة والتكامل والتواصل معهم بما فيه ‏صالح البلدان الإفريقية مشيرا إلى التطلع إلى النهوض ‏بالقارة الإفريقية من خلال التعاون بين كافة البلدان وخاصة مع الإمكانات الهائلة للقارة الإفريقية.‏مضيفا أن قطاع النقل هو أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق النهضة الإفريقية المنشودة و إن لمصر وجنوب أفريقيا و معهم دول أخرى مثل المغرب ونيجيريا وكينيا دور هام في هذا المجال .

‏ومن جانبه أكد سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة ان بلاده حريصة على التعاون المشترك مع مصر في ‏مجالات النقل المختلفة و زيادة حركة التجارة بين الدول الإفريقية لافتا الى أن التكامل الاقتصادي يتحقق من خلال الربط بوسائل النقل المختلفة مشيدا بالتطور الكبير والهائل في مجال النقل في مصر‏ تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لما له من رؤية شاملة في كافة المجالات ومنها قطاع النقل وان اتفاقية التجارة الحرة الافريقية تتيح فرصاً كبيرة للتعاون بين الدول الافريقية ولكن يظل قطاع النقل هو العامل الهام الذي سيسهم بفاعلية في تنفيذ هذه الطموحات .

‏وأعرب ‏رئيس الوفد البرلماني لمقاطعة كوازولو ناتال عن سعادة الوفد بلقاء وزير النقل المصري مشيرا الى أن تحقيق الربط بين القاهرة وجنوب إفريقيا حلم ‏والآن يجب ان يتحقق من خلال تنفيذ طريق القاهرة / كيب تاون و أنه مع مزيد من الجهود وتكثيف الأعمال سيتم الربط بين القاهرة وجنوب أفريقيا ونحن فخورين بأن ‏جنوب إفريقيا جزء من هذا المشروع ‏.

و أكد وزير النقل على أهمية طريق القاهرة / كيب تاون الذي يمر بـــ 9 دول إفريقية ويبلغ طول 10.228 الف كيلو متر منها 1155 كيلو متر في مصر وان مصر تنفذ كافة الأعمال حتى أرقين بجودة عالية مشيرا الى التطلع للإنتهاء من الطريق بين كافة الدول لزيادة حركة التجارة بين البلدن الافريقية

‏ثم تباحث الجانبان في التعاون المشترك في مجال النقل البحري من خلال الربط بين الموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر مثل سفاجا والسخنة وبين ميناء ديربن بجنوب افريقيا وتسيير خطوط لنقل الحاويات لتشجيع حركة نقل البضائع وخطوط لنقل الركاب لخدمة حركة السياحة

كما أعرب سفير جنوب إفريقيا عن رغبة بلاده في الشراكه مع مصر ‏في مجال محور ديربن / جوهانسبرج للسكك الحديدية لنقل البضائع وهو مارحب به الوزير مؤكدا أن هيئة السكك الحديدية وشركات القطاع الخاص ‏لديها خبرة كبيرة في مجال إنشاء وتنفيذ خطوط السكك الحديدية سواء الديزل أوالتي تعمل بالكهرباء وكذلك لدى الهيئة والشركات خبرة كبيرة في مجال إدارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية.

واتفق الجانبان على ‏تكثيف اللقاءات خلال الفترة القادمة بين الجانبين لبحث تفعيل هذا التعاون الهام في مجال النقل البحري والسكة الحديد