”الشباب والرياضة” تواصل فاعليات دورة صقل المهارات الفنية والكشفية لجوالي وجوالات جامعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 02:25 مساءً - تواصل وزارة الشباب والرياضة ، إلادارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية ،دورة صقل المهارات الكشفية والفنية لجوالي وجوالات، بإشراف إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعة بنها، وذلك خلال الفترة من 12حتى 16 فبراير الجاري بمقر المركز الكشفي الدائم بكلية الزراعة بجامعة بنها.

وعلي مدار خمسة أيام تنفذ الدورة بمشاركة مجموعة متميزة من القادة الكشافة الجوية بمحافظة القليوبية ، واشتمل برنامج اليوم الثاني على ورش فنية (فن النول)، ويسعي برنامج الدورة إلي تعزيز روح التواصل لأعضاء الفريق ليتفاعلوا مع حياة الخلاء والطبيعةحتى يُصبح الفرد لديه صفات القائد الناجح