حياة كريمة والعاصمة الإدارية.. مشروعات وإنجازات الدولة على «الوثائقية»

جدة - نرمين السيد - تذيع قناة "الوثائقية" إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة من الأفلام الوثائقية المهمة التى تؤرخ لإنجازات الدولة المصرية من مبادرات مجتمعية ومشاريع عملاقة ساهمت فى رفع المستوى الاجتماعى والاقتصادى للمواطن المصرى.





وعلى رأس تلك الأفلام، فيلم بعنوان: "من أحياها"، والذى يوضح كيف استطاعت الدولة القضاء على العشوائيات وحياة وأحلام الأهالى بالمدن الجديدة.

كما تعرض القناة مشروعات الدولة فى العاصمة الإدارية الجديدة، بفيلم تحت عنوان: ماذا حدث فى العاصمة الإدارية الجديدة؟.. الحكاية الكاملة بداية من الفكرة إلى تحقيق الحلم على الأرض".

كما سيتم تناول واقعة السفينة "إيفر جيفين" بفيلم يتضمن تفاصيل ووقائع وأسرار 6 أيام هزت العالم.. قصة السفينة العملاقة إيفر جيفين من الجنوح إلى التعويم.

وتحت عنوان "162 يوما" يتم عرض تفاصيل وأسرار 162 يوما استطاعت مصر خلالها أن تنتهى فيها من استعدادات استقبال البطولة الإفريقية الأهم.

وفيما يتعلق بـ"حياة كريمة"، سيتم عرض فيلم تحت عنوان: من داخل أكثر من محافظة وقرية.. توثيق ومعايشة للمشروع القومى حياة كريمة على ألسنة المستفيدين منه.