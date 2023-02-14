أبرزها أيام النصر.. «الوثائقية» ترصد حروب مصر ومعاركها

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى وقت سابق تدشين قطاعا للإنتاج الوثائقى، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، وتعيين كل من الإعلامى أحمد الدرينى، رئيسا لقطاع الإنتاج الوثائقى، والإعلامى شريف سعيد رئيسا للقناة الوثائقية.

ومن المقرر أن توثق القناة حروب ومعارك منها "أيام النصر"، بتوثيق انتصار المصريين فى حرب أكتوبر المجيدة وهزيمة إسرائيل من واقع اعترافات قادتها، و"العدوان الثلاثى"، برصد أحداث العدوان الثلاثى على مصر وكيف استطاعت مصر الصمود أمام قوى عالمية؟

أيضا "معركة الإسماعيلية"، ليتم توثيق بطولة الضباط المصريين فى معركة الإسماعيلية الشهيرة أمام القوات الإنجليزية، و"حرب الاستنزاف"، من خلال توثيق سنوات الاستنزاف بين مصر وإسرائيل منذ 1967 حتى وقف إطلاق النار فى 1970.