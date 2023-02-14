جدة - نرمين السيد - من المقرر أن تعرض القناة أفلامًا حصرية تندرج تحت باب "سياسة وتاريخ"، ومنها "مصر 1919" والذى يوثق الأحداث قبل وأثناء ثورة 1919، والأوضاع التى عاشتها مصر فى تلك الحقبة.
كما سيتم عرض فيلم "طابا"، ويسلط الضوء على فترة ما بعد انتهاء الحرب، والمعركة الجديدة التى خاضتها مصر دبلوماسيا وقانونيا لاسترجاع آخر نقطة من أراضيها.
أما فيلم "حريق القاهرة"، فيتطرق إلى الجواب على سؤال: من حرق القاهرة؟ حيث يحاول الفيلم الإجابة عنه من خلال تحقيق وتوثيق تاريخى وكشف أسرار لأول مرة.
ويعرض فيلم "الاختيار 2" (الحلقة 30) وفيه يعرض شهادات حية على ألسنة من كانوا فى قلب الحدث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «حريق القاهرة ومصر 1919».. أسرار لأول مرة وشهادات حية على الوثائقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.