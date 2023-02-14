«حريق القاهرة ومصر 1919».. أسرار لأول مرة وشهادات حية على الوثائقية

جدة - نرمين السيد - من المقرر أن تعرض القناة أفلامًا حصرية تندرج تحت باب "سياسة وتاريخ"، ومنها "مصر 1919" والذى يوثق الأحداث قبل وأثناء ثورة 1919، والأوضاع التى عاشتها مصر فى تلك الحقبة.

كما سيتم عرض فيلم "طابا"، ويسلط الضوء على فترة ما بعد انتهاء الحرب، والمعركة الجديدة التى خاضتها مصر دبلوماسيا وقانونيا لاسترجاع آخر نقطة من أراضيها.

أما فيلم "حريق القاهرة"، فيتطرق إلى الجواب على سؤال: من حرق القاهرة؟ حيث يحاول الفيلم الإجابة عنه من خلال تحقيق وتوثيق تاريخى وكشف أسرار لأول مرة.

ويعرض فيلم "الاختيار 2" (الحلقة 30) وفيه يعرض شهادات حية على ألسنة من كانوا فى قلب الحدث.