وزارة الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاونى الأمن (الشروط والمزايا)

جدة - نرمين السيد - شروط الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن

-أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

-ألا يقل السن عن 19 عاما ولا يزيد عن 25 عاما فى تاريخ فتح باب التقدم للإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن.

-أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه إعتباره".

-ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم تأديبى نهائى، ما لم تمضى على صدوره أربعة سنوات على الأقل.

-أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والبدنية، والتى يحددها المجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

-ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث.

-ألا يكون مجندا بالقوات المسلحة، أو ملحقا للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى.

-ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.

المزايا الممنوحة للمتقدمين

تحمل الدولة لنفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد، فيما يحصل الطالب بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، ويحق له الإستفادة من النظام العلاجى المجانى، وفقا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.

يتم التقديم للالتحاق من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eghttps:// "خدمات معاونى الأمن"، بينما تسحب كراسات الإلتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، وهى معهد معاونى الأمن بطره "ذكور" بمحافظات "القاهرة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد" ومعهد معاونى الأمن بالبحيرة مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور" بمحافظات "البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، مطروح، الغربية، خارج الجمهورية"، ومعهد معاونى الأمن بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات "ذكور" بمحافظات "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا" ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج "مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور" بمحافظات "أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر".

-وبالنسبة للطالبات من جميع المحافظات فسيتم التقديم بمعهد معاونى الأمن بطره، اعتبارا من يوم السبت الموافق 18-2-2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 22-3-2023.

وناشدت وزارة الداخلية جميع المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن، بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمى الخاص بالوزارة، أو من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.