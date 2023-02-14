الأوقاف: 10460 مسجدا للتهجد و6201 للاعتكاف فى رمضان

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أنه فى إطار استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك 1444هـ، استعرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطة شهر رمضان المبارك، التى عرضها رئيس القطاع الدينى الدكتور هشام عبد العزيز.





وبلغ عدد المساجد التى سيقام بها التهجد وفق خطة المديريات الإقليمية حتى تاريخه 10460 مسجدًا، وبلغ عدد المساجد التى سيقام بها الاعتكاف وفق خطة المديريات الإقليمية حتى تاريخه 6201 مسجد، علمًا بأنه قد تم توجيه المديريات بموافاة رئيس القطاع الدينى بأى مساجد أخرى تود أى مديرية إضافتها سواء لصلاة التهجد أو الاعتكاف. وأكد أن الوزارة ستبذل أقصى جهدها فى خدمة بيوت الله عز وجل وتهيئتها للراكعين والساجدين والذاكرين، سواء فى صلاة التراويح أو فى صلاة التهجد أو إقامة الاعتكاف، وسائر الشعائر.

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