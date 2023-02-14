- 1/3
- 2/3
- 3/3
وفى هذا الإطار، استقبلت جامعة العلمين الدولية برئاسة د. عصام الكردى، وفدا من جامعة ڤيرچينيا تك الأمريكية، لمناقشة سبل التعاون الممكنة فى عدة مجالات وعلى رأسها (علوم وهندسة الحاسبات، الهندسة الكهربية والمعمارية والفنون والتصميم).
وكان د. هشام جابر نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية فى استقبال وفد جامعة ڤيرچينيا تك الأمريكية الذى ضم كل من د. دوشان برويفيتش الأستاذ بقسم الهندسة الكهربية والحاسب بالجامعة ود. ميليا برويفيتش الأستاذ بقسم العمارة بالجامعة.
وعلى هامش اللقاء، أجرى الوفد جولة داخل أروقة الجامعة، واشتملت الجولة على زيارة كلية علوم وهندسة الحاسبات، وكلية الهندسة، بالإضافة إلى زيارة كلية الفنون والتصميم حيث شاهدوا المعامل والقاعات الدراسية والتجهيزات التى تتمتع بها الكلية.
وأعرب وفد جامعة ڤيرچينيا تك الأمريكية عن إعجابهم الشديد بإمكانيات جامعة العلمين الدولية، وأشادوا بالإمكانيات والمقومات المتطورة التى تتمتع بها الجامعة، والتى تضاهى كبرى الجامعات العالمية المرموقة.
حضر اللقاء من جانب جامعة العلمين الدولية، د. مصطفى النعناعى عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات، ود. صفاء عبدالسلام عميد كلية الفنون والتصميم، ود. ريمون إسكندرمدير البرامج بكلية الهندسة، ود. محمد عبدالكريم مدير مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بالجامعة،
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة العلمين الدولية تستقبل وفدًا من «ڤيرچينيا تك» الأمريكية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.