جامعة العلمين الدولية تستقبل وفدًا من «ڤيرچينيا تك» الأمريكية (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على أهمية عقد الجامعات المصرية شراكات مع كبرى الجامعات الأجنبية المرموقة، وتعزيز سبل وآليات التعاون معها للاستفادة من الخبرات التى تتمتع بها هذه الجامعات، للارتقاء بالمستوى التعليمى والأكاديمى للجامعات المصرية.





وفى هذا الإطار، استقبلت جامعة العلمين الدولية برئاسة د. عصام الكردى، وفدا من جامعة ڤيرچينيا تك الأمريكية، لمناقشة سبل التعاون الممكنة فى عدة مجالات وعلى رأسها (علوم وهندسة الحاسبات، الهندسة الكهربية والمعمارية والفنون والتصميم).



وكان د. هشام جابر نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية فى استقبال وفد جامعة ڤيرچينيا تك الأمريكية الذى ضم كل من د. دوشان برويفيتش الأستاذ بقسم الهندسة الكهربية والحاسب بالجامعة ود. ميليا برويفيتش الأستاذ بقسم العمارة بالجامعة.

وعلى هامش اللقاء، أجرى الوفد جولة داخل أروقة الجامعة، واشتملت الجولة على زيارة كلية علوم وهندسة الحاسبات، وكلية الهندسة، بالإضافة إلى زيارة كلية الفنون والتصميم حيث شاهدوا المعامل والقاعات الدراسية والتجهيزات التى تتمتع بها الكلية.



وأعرب وفد جامعة ڤيرچينيا تك الأمريكية عن إعجابهم الشديد بإمكانيات جامعة العلمين الدولية، وأشادوا بالإمكانيات والمقومات المتطورة التى تتمتع بها الجامعة، والتى تضاهى كبرى الجامعات العالمية المرموقة.

حضر اللقاء من جانب جامعة العلمين الدولية، د. مصطفى النعناعى عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات، ود. صفاء عبدالسلام عميد كلية الفنون والتصميم، ود. ريمون إسكندرمدير البرامج بكلية الهندسة، ود. محمد عبدالكريم مدير مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بالجامعة،