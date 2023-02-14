لفتيات الإسكندرية.. فرص عمل براتب يبدأ من 4000 جنيه (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إنه بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ومؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تم توفير 100 فرصة عمل للفتيات، وذلك بفروع المؤسسة الموجودة فى المندرة، ومحرم بيك، وفلمنج، وفيكتوريا، والعجمى، بمرتبات تبدأ من 4000 جنيه، بالإضافة إلى حوافز وبدلات وتأمين صحى واجتماعى وفرص للترقى ووثيقة تأمين على الحياة.

يأتى ذلك فى إطار سعى وزارة القوى العاملة لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير الحياة الكريمة لهم، والتأكد من جدية ومصداقية تلك الفرص.

فروع التقديم فى الإسكندرية

ونوهت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل، أنه على الراغبين فى الحصول على تلك الفرص، التقديم فى مقرات فروع المؤسسة وعناوينها كالتالى: فرع المندرة شارع الـ 30 الجديد من شارع 45 برج بانوراما، أمام مسجد الفتح، وكافيه باب الخلق الدور الأول علوى، وفرع محرم بيك بمقر الفرع 3 شارع الناصر محمد من شارع قناه السويس على ناصية الشارع كوبرى مشاة محرم بك، ومطعم بن الحلال غيط الصعيدى (برج السعد)، وفرع فلمنج ومقره 17 شارع بن النديم ناصية شارع محمد فريد برج باراديس أعلى كارفور بولكلى الدور الثانى، وفرع فيكتوريا الموجود فى 394 ش مصطفى كامل ميدان الساعة برج العربى أمام مرور الساعة أعلى عصير أبو عمر الدور الثانى، وفرع العجمى ش إسكندرية مطروح أبو يوسف بجوار شركة ليسيكو للسيراميك، وأمام شارع الزهور وشركه الغاز، وذلك خلال الأسبوع المقبل بتلك المقرات بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً.

شروط التقدم للوظائف

وأضافت: الشروط المطلوبة لشغل تلك الوظائف أن يكون المتقدمات من الإناث فقـــط، والقدرة على العمل الميدانى ( outdoor ) ، ومؤهل عالى أو فوق متوسط أو متوسط ، وتقيم بالنطاق الجغرافى للمنطقة المرشحة للعمل بها، والسن من 18 إلى 35 سنة.

مزايا الوظائف

وعن المزايا التى توفرها تلك الوظائف: راتب يبدأ من 4000 جنيه، وحوافز وأجر متغير، وتوفير تأمين صحى عام وخاص وتأمينات اجتماعية، وفـــرص للتـــرقى، ووثيقة تأمين على الحياة، كما أن مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 4 عصرا، وإجازة أسبوعية يومى الجمعة والسبت.

طريقة التقديم

كما يمكن التسجيل للحصول على تلك الوظائف من خلال الدخول إلى الرابط التالى : https://forms.gle/HDPa97hAkmso1DyX8 أو من خلال التواصل عبر الاتصال على رقم 01280434414 ... 01024956781 المسؤول أحمد الشيخ ، أو من خلال تطبيق WhatsApp .