وزيرة البيئة: المصريات قدن إجراءات دمج معايير الاستدامة

جدة - نرمين السيد - وذلك بمشاركة نخبة من قادة الدول ورؤساء الحكومات وصناع القرار وأصحاب الفكر وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين؛ لمناقشة التحديات والفرص، والعمل على وضع الحلول لأكثر القضايا إلحاحا على البشرية، وتصميم الآليات لمواجهة التحديات والسعى للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التقدم العلمى والتكنولوجى، وذلك بمشاركة كلاٍ من السيدة خديجة نسيم وزيرة البيئة والمناخ والتكنولوجيا بالمالديف، ورزان المبارك بطلة الأمم المتحدة رفيعة المستوى فى مجال تغير المناخ.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات من أجل تحقيق الاستدامة، وقد قادت وزارتى البيئة والتخطيط هذه العملية، والتى يقودهما عناصر نسائية من خلال وضع العديد من الإجراءات، حيث تم وضع معايير الاستدامة البيئية، بهدف دمجها فى خطط التنمية، وتم العمل على زيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 30 ٪ فى خطة السنة المالية 2021/2022 حتى الوصول إلى 100 ٪ من المشروعات الخضراء بحلول عام 2030.

وأضافت الوزيرة، أن وزارة البيئة تهدف إلى تحقيق الهدف الخاص بالحفاظ على الموارد الطبيعية والتراث الوطنى، لذلك فقد وضعت سياسات تمكينية لدمج قضايا النوع الاجتماعى فى الخطط البيئية، كما تقوم بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، مشيرةً إلى الحكومة المصرية قامت بتشكيل وحدات للتنمية المستدامة فى جميع الوزارات، لافتةً إلى تحقيق وزارة البيئة تقدمًا كبيرًا لتعزيز الاستدامة من خلال تنفيذ العديد من الشراكات فى العديد من المجالات من خلال التعاون مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية مثل الإدارة المتكاملة للمخلفات والسياحة البيئية والنقل المستدام والطاقة المتجددة.

وأكدت مبعوث مؤتمر المناخ cop27، أنه عند التطرق خلال الجلسة للحديث عن وجود المرأة فى الخطوط الأمامية لأزمة تغير المناخ، أن المرأة تتفهم التحدى بشكل فريد، نظراً لانها أكثر الفئات التى تدرك الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من واقع التجربة المباشرة، بل يقدمن أيضاً حلولاً لمعالجتها على أرض الواقع، حيث تلعب المرأة دوراً بارزاً فى الأسرة، كما أن توزيع المسؤوليات فى المنزل يعطى النساء والرجال رؤى فريدة حول فرص مكافحة تغير المناخ.

وتابعت وزيرة البيئة، أن القيادات النسائية ساهمت بشكلٍ كبيرا فى مساعدة المجتمعات على إدارة مواردها الطبيعية بشكل أفضل والعمل على مواجهة التغيرات المناخية، حيث تشارك المرأة كصانعات قرار و ليس فقط فى مجال العمل المناخى ولكن فى العديد من القضايا الأخرى، مضيفةً أن المرأة تهتم بتحقيق العدالة والإنصاف فى قضية التغيرات المناخية سواء بالنسبة للنوع الاجتماعى، أو بحماية الفئات الضعيفة الأكثر تأثرا.

وأضافت أن مؤتمر المناخ COP27 قدم مبادرة هامة لتكيف المرأة مع التغيرات المناخية، والتى ركزت على المياه والطعام والطاقة من أجل مساعدة المرأة على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتقديم فرص لها للحصول على التمويل الذى يساعدها فى أن تصبح قادرة على تنفيذ ممارسات أكثر استدامة، كما سيساهم فى بناء قدراتها لمواجهة كوارث التغيرات المناخية كالفيضانات وغيرها.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المجتمعات لديها الكثير لدعم وتعزيز قيادة المرأة فى مجال المناخ و العمل على تمكين جيل جديد من قادة المناخ والسماح لهم بلعب دور رائد فى التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، مما يجعل المرأة أكثر قدرة على مقاومة التغيرات المناخية.

وأضافت أنه لضمان قيام المرأة بدور متميز فى قضايا التغيرات المناخية لابد من أن تتمتع بحقوق متساوية وآمنة فى الأراضى والموارد الطبيعية داخل مجتمعاتهن، كما لابد من تدريبهم ليصبحن قائدات لبناء قدراتهن على اتخاذ القرار، والعمل على تغيير الأعراف القائمة على النوع الاجتماعى والتى لاتعطى للمرأة حقوقها ودعم مشاركة المرأة وقيادتها فى الاجتماعات التى يهيمن عليها الرجال فى بعض الأحيان.

وأشارت ياسمين فؤاد أنها منذ اختيارها كوزيرة للبيئة كانت مسؤولة عن ملفين هامين وهما مؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر التنوع البيولوجى COP14 وهى تسعى دائماً لأحداث التغيير ، موضحةً أن دور المرأة عندما تكون قيادة يختلف عن المرأة التى لا تشغل منصب كلاهما يقع على عاتقه دوراً ولكن مختلف فنجد أن المرأة فى حياتها اليومية تعانى من أجل تحقيق الاستدامة فهى تدير حياتها مع أطفالها وتحاول جاهدة تنفيذ ذلك من خلال ممارسات بسيطة يومية لترشيد استخدام المياه، الحفاظ على الطاقة وتقليل استخدامها كل هذه الأشياء اليومية البسيطة يمكن أن تحدث التغيير.

وتابعت: أما المرأة كقيادة سواء كانت وزيرة أو صاحبة قرار يكون العمل مختلف بعض الشئ، لأن العمل على المستوى الوزارى والقيادى يعطى قوى أكثر للمرأة ويجعلها دائماً ما تسعى لتكون أكثر التزاماً ومسؤولية لتقدم ما هو نافع لمجتمعها للتكيف مع التغيرات المناخية وإحداث التغيير.