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جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات.
وأكد الجانبان، عمق الروابط التى تجمع بين البلدين والحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك فى مختلف المجالات، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين، مع تشديد الرئيس فى هذا الصدد على دعم مصر لجميع جهود التنمية والإصلاح بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد، فضلا عن الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى الأشقاء فى تونس.
كما تم التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتم التوافق على تكثيف التنسيق والمتابعة بين الجانبين فى هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى يشدد على دعم مصر لجميع جهود التنمية والإصلاح فى تونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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