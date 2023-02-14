تأكيد السيسى دور الأشقاء العرب فى استقرار مصر يتصدر صحف الكويت

جدة - نرمين السيد - من جانبها، ذكرت صحيفة (الرأى) الكويتية - تحت عنوان (السيسى: لولا دعم الأشقاء فى الإمارات والسعودية والكويت ما وقفت مصر مرة أخرى) - أن الرئيس السيسى أكد أهمية دعم الأشقاء العرب للدولة المصرية، قائلا:"إنه لولا دعم الأشقاء فى الإمارات والسعودية والكويت ما وقفت مصر مرة أخرى" معربا عن التقدير والاحترام لكل من ساهم ودعم أى دولة عربية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال جلسة حوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبى فى الإمارات، حيث جدد السيسى شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة، معربا عن التقدير والاحترام لكل من ساهم وساعد ليس مصر فقط وإنما أى دولة عربية أخرى.

من ناحيتها، كتبت صحيفة (النهار) الكويتية - تحت عنوان (السيسى: لولا الأشقاء فى الكويت والسعودية والإمارات لما كانت مصر قادرة على تجاوز أزمتها) - أن الرئيس السيسى أشار إلى ما يتم تداوله مؤخرا عبر وسائل إعلام عربية ووسائل التواصل الاجتماعى، حيث قال:"لا تسمحوا للأقلام والأفكار ومواقع التواصل المغرضة أن تؤثر على الأخوة بيننا، بيننا كلنا وهناك من ضمن الكتاب من يقول عايزين نشيل (نريد حذف) من القاموس العربى كلمة الأشقاء العرب، وأنا بقوله ربنا يقول {إنما المؤمنون إخوة} نحن إخوة".

وأشارت صحيفة (القبس) الكويتية - تحت عنوان (السيسى: مصر تجاوزت المرحلة الصعبة بفضل الكويت والسعودية والإمارات) - إلى أنه خلال الجلسة التى عقدت ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة فى (دبى)، حيث تم اختيار مصر ضيف الشرف، قال الرئيس السيسى: "كل التقدير والاحترام لكل من ساهم وساعد ليس فقط مصر وإنما لأى دولة عربية أخرى، مؤكدا أنه لولا وقوف الأشقاء فى الإمارات والسعودية والكويت لما كانت مصر قادرة على تجاوز أزمتها، محذرا أن الدولة حين تقع، من الصعب ترجع ثانى، وقال "إن ما حدث فى 2011 كلف مصر 450 مليار دولار وأن المشروعات القومية، التى جرى تنفيذها فى مصر وفرت خمسة ملايين فرصة عمل للمصريين، مشددا على أن العمل والصبر والتضحية عوامل رئيسية لنجاح الدول والمجتمعات.