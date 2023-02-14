97 %.. الرى: معدلات إنجاز مرتفعة فى التعامل مع شكاوى المواطنين

وصرح الدكتور سويلم، بأن وزارة الموارد المائية والرى تعمل على الاستجابة السريعة لشكاوى وطلبات المواطنين سواء الواردة بشكل مباشر لإدارة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على التعامل الإيجابى والفعال مع شكاوى المواطنين فى أسرع وقت ممكن ودراستها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة، الأمر الذى إنعكس على تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة فى هذا المجال حيث بلغت نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر يناير 2023 نسبة (97 %) طبقاً لمؤشر إنجاز الشكاوى الخاص بالوزارة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وهو ما يعكس اهتمام الوزارة البالغ بسرعة الرد على شكاوى المواطنين ومضاعفة الجهود المبذولة لتلافى أسبابها.
الجدير بالذكر أن الوزارة انتهت من بحث ودراسة (476) شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يناير 2023، حيث تقوم إدارة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة بتلقى الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.
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