97 %.. الرى: معدلات إنجاز مرتفعة فى التعامل مع شكاوى المواطنين

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفنى والمالى والإدارى والمشرف على خدمة المواطنين وشؤون مجلسى النواب والشيوخ؛ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.





وصرح الدكتور سويلم، بأن وزارة الموارد المائية والرى تعمل على الاستجابة السريعة لشكاوى وطلبات المواطنين ‏سواء الواردة بشكل مباشر لإدارة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة أو من خلال ‏منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على التعامل الإيجابى والفعال ‏مع شكاوى المواطنين فى أسرع وقت ممكن ودراستها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة، الأمر الذى إنعكس على تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة فى هذا ‏المجال حيث بلغت نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر يناير 2023 نسبة (97 %) طبقاً لمؤشر إنجاز الشكاوى الخاص بالوزارة على منظومة ‏الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وهو ما يعكس اهتمام الوزارة البالغ بسرعة الرد على شكاوى المواطنين ‏ومضاعفة الجهود المبذولة لتلافى أسبابها.

الجدير بالذكر أن الوزارة انتهت من بحث ودراسة (476) شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يناير 2023، حيث تقوم إدارة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة بتلقى الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.