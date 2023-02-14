وزير الزراعة: صناعة الدواجن أهم محاور الأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة حريصة على استقرار صناعة الدواجن الناجحة، والتى تعتبر أحد أهم محاور الأمن الغذائى للمواطنين، وتبذل قصارى جهدها لتوفير مستلزمات الأعلاف من الذرة والصويا، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن حوالى 2.5 مليون طن خلال الفترة الماضية بـ 1.250 مليار دولار.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة، اليوم الثلاثاء، مع بعض منتجى الدواجن، لبحث آليات الاستقرار فى الأسواق والحفاظ على صناعة الدواجن الاستراتيجية.

وقال القصير، إن الدولة تستهدف مصلحة المنتج والمستهلك معا وتسعى لتقليل الحلقات الوسيطة بينهما لضبط الأسعار، كما قامت بتفعيل الزراعة التعاقدية فى المحاصيل الاستراتيجية ومن أهمها الذرة وفول الصويا لتشجيع الفلاحين على زراعتها وتوفير مستلزمات الأعلاف، وطالب منتجى الدواجن بالانضمام إلى المنظومة لحمايتهم من تقلبات الأسعار العالمية.

وأضاف أن هيئة السلع التموينية قامت باستيراد الذرة الصفراء وسوف يتم توزيعها مباشرة على أصحاب المزارع الصغيرة ومصانع الأعلاف، بالتنسيق مع وزارة التموين لمنع الوسطاء وبالتالى تقليل التكلفة.

واستمع الوزير إلى اقتراحات المنتجين للنهوض بصناعة الدواجن، وانتهى الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات التى سيتم العمل على تطبيقها حتى تسهم فى استقرار الأسواق وضبط الأسعار والحفاظ على صناعة الدواجن.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندس محمود العنانى رئيس اتحاد منتجى الدواجن.