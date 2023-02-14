الأرصاد: استمرار الأجواء الباردة حتى نهاية الأسبوع

جدة - نرمين السيد - كما توقعت الهيئة، حسب بيان لها على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، استمرار اندفاع الهواء الرطب المار على مسطح البحر المتوسط إلى شمال البلاد وتكاثر للسحب المتوسطة والمنخفضة، يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة على مدار اليوم.

وتنخفض درجات الحرارة على جميع الأنحاء دون المعدلات الطبيعة خلال هذا الوقت من العام، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 17 درجة.

وتوقعت هيئة الأرصاد، استمرار هذه الأجواء حتى آخر الأسبوع.