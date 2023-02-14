السيسى يلتقى رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد مناقشة أطر التعاون القائم بين مصر والبنك فى القطاعات ذات الأولوية لعملية التنمية الجارى تنفيذها فى مصر على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى، وخاصةً فى ضوء الدور المهم للبنك خلال السنوات الماضية كشريك فى العملية التنموية بمصر. كما تم التباحث بشأن الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادى، والتى ساهمت فى صمود الاقتصاد فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ومواصلته النمو وتعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

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