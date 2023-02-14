هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

جدة - نرمين السيد - تواصلت هطول الأمطار الغزيرة على الإسكندرية ومناطق الساحل الشمالى مع انخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة، وأدى تراكم المياه بالشوارع والميادين والأنفاق إلى إعاقة حركة المشاه وسير السيارات.





وكلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى على مدار اليوم لمتابعة عمليات كسح تراكمات المياه، وانتشرت سيارات شركة الصرف الصحى لإزالة المياه من الشوارع والميادين للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، لمواجهة ظروف الطقس السيئ، موجها جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل الطرق.

وقال "إنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء نهاد شاهين إداراتى الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقى أى إشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع "إن حركة الملاحة وعمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، استمرت بشكل طبيعى ومنتظم رغم هطول الأمطار".

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.